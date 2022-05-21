دنيا وإيمي سمير غانم تحييان الذكرى السنوية الأولى على رحيل والدهما

كتب امير فتحي في السبت 21 مايو 2022 02:43 مساءً - أحيت الفنانتان ” إيمي سمير غانم ” و “دنيا سمير غانم ” الذكرى السنوية الأولى على رحيل والدهما الفنان ” سمير غانم ” والتي وافقت يوم أمس الجمعة 20 مايو .

حيث نشرت إيمي سمير غانم صورة تجمعها بوالدها الراحل عبر حسابها على إنستجرام وكتبت في تعليقها عليها : ” النهاردة الناس بتقولي معلش يوم صعب عليكي، ما يعرفوش إن كل يوم صعب عليا ” .

وتابعت : ” بابي حبيبي انت النفس اللي بتنفسه ولما بنام واشوفك والله بصحي اضحك لوحدي .. ربنا يغفر لك يارب ويفرحك في الجنه ان شاء الله زي ما فرحتنا في حياتك .. بحبك من قلبي للأبد .. نسألكم الفاتحة ” .

فيما وجهت شقيقتها ” دنيا سمير غانم ” رسالة إلى والدها الفنان سمير غانم في منشور من خلال حسابها على إنستجرام جاء فيه : ” بابي حبيبي إنت في كل لحظة معايا، بحبك أوي يا أجمل وأعظم أب وفنان في الكون ” .

وأضافت : ” ربنا يرحمك يا رب ويسعدك ويدخلك فسيح جناته .. العالم كله هيفضل فاكرك وهيفضل فاكر موهبتك العظيمة اللي مفيش زيها يا مصدر سعادتنا في حضورك وفي غيابك، نسألكم الفاتحة، سمير غانم ” .