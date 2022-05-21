خطفت الأنظار إليها .. ظهور نادر لزوجة الفنان ” أحمد عبد العزيز “

كتب امير فتحي في السبت 21 مايو 2022 02:43 مساءً - اصطحب الفنان المصري ” أحمد عبد العزيز ” زوجته الكاتبة ” دينا شرف الدين ” معه لحضور حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ 70 والذي أقيم مساء أمس الجمعة . فظهرت دينا شرف الدين برفقة زوجها على السجادة الحمراء مرتدية فستانا باللون الأسود وهو اللون الذي حرص على ارتدائه معظم الفنانين بحفل الافتتاح نظرا لوفاة الفنان ” سمير صبري ” . ويعد هذا الظهور للكاتبة دينا شرف الدين بصحبة زوجها الفنان أحمد عبد العزيز ” ظهورا نادرا لها حيث لم تظهر معه كثيرا في المناسبات الرسمية التي يحرص على حضورها .

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