شكرا لقرائتكم خبر عن راشيل زيجلر فى أول ظهور بملابس Snow White أثناء تصوير فيلمها الجديد "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا شك أن شخصية "سنو وايت" من الشخصيات التي ارتبط بها الجمهور من عالم ديزنى، وأصبحت محببة للكثيرين، وهو ما دفع هوليود لإنتاج فيلم "سنو وايت" Snow White، بطولة راشيل زيجلر، وفى أول ظهور بملابس الشخصية، التقطت عدسات المصورين صورًا لبطلة العمل أثناء التصوير، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



كواليس التصوير

تلعب راشيل زيجلر، البالغة من العمر 21 عامًا، دور "سنو وايت" فى نسخة حية من العمل الأشهر، حيث تعرضت الممثلة لانتقادات لاذعة من النقاد بعد أن تساءلوا عن سبب اختيار ديزني لممثلة لاتينية لتلعب الشخصية الألمانية الشهيرة.

واجه الفيلم القادم أيضًا رد فعل عنيف من الممثل بيتر دينكلاج، الذي لديه شكل شائع من التقزم يُعرف باسم الودانة، بعد أن انتقد الاستوديو لإعادة إنتاج الفيلم الذى يعزز الصور النمطية للأقزام.



سنووايت

ومع ذلك، تجاهلت راشيل الانتقادات عندما انتشرت صورها وهى تتجول في مكان التصوير فى لندن، وهى ترتدي زي الأميرة التقليدي، حيث ارتدت ثوبا أزرق منتفخا وأكمام منفوخة متصلة بتنورة من التول الأصفر الكنارى.

في العام الماضى، ردت الممثلة الكولومبية الأمريكية على النقاد الذين تساءلوا عن سبب اختيارها لدور أميرة ديزني الذي تصوره تقليديًا الممثلات البيض، وكتبت في تغريدة محذوفة منذ ذلك الحين، "نعم أنا "سنو وايت"، أنا لا أقوم بتبييض بشرتى من أجل هذا الدور".



راشيل

وكانت الممثلة الأمريكية الشابة راشيل زيجلر، قد تعاقدت للعب دور سنو وايت Snow White فى الفيلم الجديد المأخوذ عن فيلم ديزنى الكلاسيكى، وتأتى تلك الخطوة بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم Aladdin للممثل الكندى ذى الأصول المصرية مينا مسعود والممثل العالمى ويل سميث، وإيراداتهم التى تصدر شباك التذاكر داخل أمريكا فى الأسبوع الأول من طرحه، وتحقيقه 267 مليون دولار حول العالم.

وكان آخر الأفلام المستوحاة من نفس القصة الشهيرة هو فيلم Snow White and the Huntsman عام 2012، للمثل كريس هيمسورث وجوليا روبرتس وليلي كولينز، والذى شهد تعديلات كبيرة عن الفيلم الكلاسيكى الأصلى.