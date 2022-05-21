شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تطالب جمهورها بقراءة الفاتحة على روح الراحل سمير صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الفنانة وفاء عامر، جمهورها ومتابعيها عبر تويتر، قراءة الفاتحة على روح الفنان الكبير الراحل سمير صبرى، الذى رحل عن عالمنا أمس الجمعة بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت وفاء عبر حسابها الرسمى بتويتر: "‏أرجو قراءة الفاتحة لفنان جميل وطيب وأعطي كثير وساعد زملاء دون أن يتكلم اللهم إجعل الخير الذي بذله ينتظره".



1

وأثار خبر وفاة الفنان الراحل سمير صبرى مؤخرًا حالة كبيرة من الحزن لدى كل محبيه من الوسط الفنى وزملائه إلى جمهوره ممن ارتبطوا به على مدار مسيرة فنية طويلة تمتع فيها بموهبة كبيرة منحته القدرة على تصدر المشهد سواء فى عالم تقديم البرامج أو التمثيل مع كبار النجوم.

ونعت الفنان نهال عنبر، عضو نقابة المهن التمثيلية، الفنان القدير سمير صبري الذى غيبه الموت، الجمعة 20 مايو عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض، وأكدت أن موعد العزاء سيكون يوم الإثنين في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.