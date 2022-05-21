شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان سمير صبرى لمسجد الشرطة وفيفي عبده والسقا ولقاء سويدان أول الحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان الفنان القدير سمير صبرى، إلي مسجد الشرطة بالشيخ زايد، من أجل صلاة الجنازة، حيث رحل عن عالمنا أمس الجمعة داخل أحد فنادق القاهرة، بعد صراع مع المرض، ووصل أيضا مرافقا للجثمان الفنان أحمد السقا والفنانة لقاء سويدان، ونهال عنبروفيفي عبده.

يذكر أن الفنان الكبير سمير صبرى ولد في مدينة اﻹسكندرية عام 1936، وتخرج من كلية فيكتوريا، يعد فنانا شاملا فهو ممثل ومطرب ومذيع مصري، قدم برنامج (ما يطلبه المستمعون) باللغة اﻹنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة، منها (هذا المساء) و(كان زمان) و(النادي الدولي). أما في السينما قدم عشرات الأفلام ، كما قام بتأسيس شركة إنتاج سينمائي لكنه تفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التليفزيونية .

الفنان الكبير والقدير سمير صبري ، كان فنانا شاملا متعدد المواهب ومسيرته الفنية عامرة بالروائع سواء فى الإذاعة أو فى السينما أو فى التليفزيون أو فى المسرح فالشمولية لديه فى الإبداع منحة من الله منحها له.