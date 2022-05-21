شكرا لقرائتكم خبر عن خروج جثمان سمير صبري من مستشفى العجوزة ونهال عنبر أول الحاضرين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر جثمان الفنان الكبير الراحل سمير صبري مستشفي العجوزة متجها إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد لإقامة صلاة الجنازة عليه، وكانت الفنانة نهال عنبر هي أول الحاضرين في المستشفى لانهاء إجراءات خروجه بصفتها عضو مجلس إدارة بنقابة المهن التمثيلية ، وأيضا من الفنانين المقربين للنجم الكبير الراحل سمير صبري .

الفنان الكبير والقدير سمير صبري ، كان فنانا شاملا متعدد المواهب ومسيرته الفنية عامرة بالروائع سواء فى الإذاعة أو فى السينما أو فى التليفزيون أو فى المسرح فالشمولية لديه فى الإبداع منحة من الله منحها له.

ظهرت بوادرها منذ صغره عندما أقنع عبدالحليم حافظ أنه أجنبى واسمه بيتر فى مشهد كتبه وأخرجه ومثله الطفل الشاب سمير صبرى عندما بدأ حديثه مع العندليب قائلا: (هالو هليم) فأجاب العندليب: هالو، وسأل سمير بالإنجليزية هل أنت إنجليزى؟ فأجاب سمير: لا أمريكى وقال له: إن اسمى بيتر وأعتقد عبد الحليم لمدة عام كامل أننى أمريكى الأصل واسمه بيتر ونشأت بينهما علاقة صداقة فهذا المشهد يكشف عن أن هناك فنانا متعدد المواهب.