شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا وإيمى سمير غانم تواصلان إحياء ذكرى رحيل والدهما: ربنا يرحمك يا حبيبى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت النجمتين دنيا وإيمي سمير غانم، إحياء الذكرى الأولى لوفاة والديهما النجم الكبير الراحل سمير غانم، التى وافقت أمس الجمعة، 20 مايو، عن طريق نشر صور له في مراحل مختلفة من حياته، داعيتين له بالرحمة والمغفرة.

دنيا سمير غانم، نشرت صورة مركبة تظهر والدها في مراحل عمرية مختلفة من حياته ومشواره الفني، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "ربنا يرحمك يا حبيبي"، فيما نشرت إيمي سمير غانم، صورة مركبة أخرى جمعتها مع شقيقتها دنيا ووالدهما، أهداها لها أحد المعجبين عبر انستجرام.



دنيا

وحلت أمس الجمعة 20 مايو، الذكرى الأولى لوفاة نجم الكوميديا الفنان الكبير سمير غانم، إذ رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم عن عمر ناهز 84 عاماً، بعد تعرضه لوعكة صحية عانى فيها من خلل فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.



الراحل سمير غانم

وتسبب خبر وفاة الفنان الكبير سمير غانم في حالة من الحزن الشديد داخل الوسط الفني وخارجه، لاسيما أنه يعد من أبرز الفنانين الذين قدموا الكوميديا في تاريخ السينما والدراما، كما أنه يمتلك شعبية كبيرة بين نجوم الفن الذين حرصوا على تقديم النعى والعزاء لابنته الفنانتين دنيا سمير غانم وايمى سمير غانم.



دنيا وايمي مع والديهما الراحل

ولد سمير غانم يوم 15 يناير1937، تخرج من كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد وكوّنوا معًا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الإسكتشات الكوميدية، كان أشهرها طبيخ الملائكة وروميو وجولييت، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة. انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية المتزوجون، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية أهلاً يا دكتور. وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي سموره وفوطة، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات من القرن نفسه ليقدم فوازير المطربون والمضحكون، يعتبر واحد من نجوم المسرح بين عادل إمام ومحمد نجم ومحمد صبحي.