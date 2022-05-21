رحيل الجزائري أحمد بن عيسى قبل ساعات من عرض فيلمه في مهرجان كان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت الإذاعة الجزائرية إن الممثل والمخرج المسرحي أحمد بن عيسى توفي اليوم الجمعة عن عمر ناهز 78 عاما إثر تعرضه لأزمة صحية.

وقالت وزارة الثقافة والفنون في بيان “على مدار 50 عاما تكلل المسار الفني لخريج المعهد الوطني للفنون الدرامية بأكثر من 120 فيلما وعشرات المسرحيات، حيث أخرج عدة أعمال للمسرح الوطني الجزائري، فاز بها بالعديد من الجوائز الوطنية والدولية”.

وأضافت “تقلد المرحوم أحمد بن عيسى منصب مدير مسرح سيدي بلعباس الجهوي في فترة عصيبة كانت تمر بها الجزائر (سنة 1995) واستحدث مهرجان المسرح الممتاز الذي استقطب عددا كبيرا من الجمعيات المسرحية”.

من أبرز الأعمال التي أخرجها للمسرح (الزيتونة) و(الطير الأخضر) و(عجاجيبة وعجائب) و(الثمن) و(المغارة المنفجرة) و(المفترسون) و(الحب المفقود) و(ريح الحرور) كما قدم للأطفال مسرحية (وصية دمنة).

ومن أفلامه (أولاد نوفمبر) و(الصامدون) و(كحلاء وبيضاء) و(الشيخ بوعمامة) و(الأجنحة المنكسرة) و(مصطفى بن بولعيد) و(ولد عائلة) و(العودة) و(قصص بدون أجنحة) و(كريم بلقاسم) و(الصوت الخفي).