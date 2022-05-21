سمية الخشاب تتحدث عن وفاة والدتها.. لحظات صعبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة سمية الخشاب من خلال تغريدة لها على حسابها بـ”تويتر” عن حالتها النفسية، وذلك بعدما ابتعدت لفترة عن مواقع التواصل بعد وفاة والدتها.

وكتبت سمية قائلة: “حبايبي وحشتوني جدا طمنوني عليكم في الامتحانات، حقكم عليا أنا كنت بمر بفترة صعبة جدًّا بس الحمد لله بدعيلكم من قلبي ربنا يوفقكم ويقويكم وميضيعش تعبكم على الفاضي وإن شاء الله أبارك لكم على النجاح، بحبكم”.

وكانت سمية قد أعلنت وفاة والدتها منذ عدة أسابيع عبر حسابها الرسمي على “تويتر” ولم تكشف عن أسباب الوفاة، حيث كتبت: “إنا لله وانا إليه راجعون توفيت إلى رحمه الله والدتي الغالية الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء”.

يذكر أن سمية غابت عن السباق الدرامي الرمضاني الماضي حيث كان آخر أعمالها مسلسل “موسى” الذي تعاونت فيه مع الفنان محمد رمضان، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً منذ عرضه، وضم المسلسل عدداً كبيراً من الفنانين، من بينهم رياض الخولي، عبير صبري، هبة مجدي وأسماء جلال.