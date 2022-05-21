أحمد زاهر يهدي بطولة “فارس” للفنان الراحل نور الشريف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص الفنان أحمد زاهر على إهداء أولى بطولاته المطلقة بفيلم “فارس” الذي يعرض في السينمات حالياً وينافس به في موسم الصيف السينمائي، لمن أكتشفه وتعلم منه وهو الفنان الراحل نور الشريف.

وكتب زاهر في مقدمة الفيلم قائلاً: “إلي من علمني كل شيء في الفن إلى أبي وأستاذي النجم الكبير نور الشريف أهدي إليك أول أفلامي.. أحمد زاهر وكل أسرة الفيلم”.

وكان زاهر قد كشف عن دور الفنان الراحل في حياته ومشواره الفني قائلاً في لقاء تلفزيوني سابق: “نور الشريف تعلمت منه الكثير والكثير، فهو من اكتشفني عندما كنت أشارك في عرض مسرحي في المعهد العالي للفنون المسرحي وفوجئت به أمامي في الكواليس بعد انتهاء العرض وطلب رقمي، وبعد عام من هذا اللقاء رشحني لمسلسل “الرجل الآخر”.

وتابع: “نور الشريف تعلمت منه الكثير والكثير، تعلمت منه التواضع والالتزام، تعلمت منه كيف يؤدي شخصياته فكنت أذهب للتصوير حتى في الأيام التي تخلو من مشاهدي حتى أشاهده وأتعلم منه، فنور الشريف هو السهل الممتنع”.

واحتفل الفنان أحمد زاهر بطرح فيلمه الجديد “فارس” بدور السينمات المصرية، مساء الأربعاء الماضي، وينافس به في موسم الصيف، بإحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر، مع الجمهور وبحضور عدد من أبطال العمل، منهم منة فضالي، ملك زاهر، أحمد صفوت، عابد عناني، كما حضر عدد من زملاء أحمد زاهر من الوسط الفنى لمشاهدة الفيلم وتهنئة أبطال العمل، منهم، حميد الشاعري، مصطفى قمر ونجله تيام، لقاء سويدان وابنتها جومانا، فرح الزاهد، الشاعر تامر حسين، الملحن والموزع إسلام زكي، الملحن والموزع جلال فهمي، هيثم نبيل، نورين كريم، دنيا سامي، مي دياب.

تدور قصة الفيلم “فارس” حول شخصية “فارس” وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال، رشيد السويفى وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.

الفيلم بطولة: حسين فهمي، إيمان العاصي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عناني، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.