منى زكي بملابس الحداد في حفل تكريمها.. “لوك جديد” يفاجئ المتابعين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة منى زكي على الظهور بملابس الحداد تقديرًا لوفاة النجم سمير صبري، أثناء استلام جائزة أفضل ممثلة درامية عن دورها في مسلسل “لعبة نيوتن” بحفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.

وظهرت منى بإطلالة مختلفة حيث ارتدت جامبسوت باللون الأسود واختارت ترك شعرها الطويل منسدلًا خلف ظهرها بعد سنوات من اعتماد قصة الشعر القصير.

ووجهت منى زكي تحية خاصة إلى روح الفنان الراحل سمير صبري، لحظة تكريمها بجائزة أفضل ممثلة في عمل درامي في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، وقالت “إن سمير صبري ترك بصمة لا تنسى داخل كل شخص بفنه ومواهبه المتعددة”.

وكانت منى زكي قد نشرت صورة للفنان الراحل سمير صبري عبر حسابها بموقع “انستغرام” وعلقت قائلة: “إنّا لله وإنّا إليه راجعون، ربنا يرحمه ويدخله فسيح جناته”.

وتابعت قائلة: “سمير صبري مش بس كان فنان عظيم، كان رجل خدوم و طيب و جدع..ساب بصمة في حياه كل واحد عرفه.. بجد هتوحشنا، ادعوله بالرحمة و المغفرة”.