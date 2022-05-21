محمد ممدوح يتعرض لحادث سير.. وهذه حالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر الفنان محمد ممدوح توضيحًا عاجلًا للكشف عن وضعه الصحي، بعد الإعلان عن عدم استلامه درع التكريم خلال حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي بسبب تعرضه لحادث سير.

وأكد “ممدوح” أنه بخير والحادث ليس “أليم” مشيرًا إلى أن البعض فهم سبب اعتذاره بالخطأ، وتم التعامل بالكثير من “المبالغة” مع تداعيات الحادث.

وطمأن محمد ممدوح جمهوره ومتابعيه، عبر صفحته في موقع “فيسبوك”، قائلًا: “جماعة أنا بخير مفيش أي حاجة والحادث كان بسيط مش أليم ولا حاجة وده الكلام اللي خرج مني بس الصحافة طبعا كالعادة وصلته لحادث أليم أو حد خانه التعبير ووصلهم الخبر بالطريقة دي”.

كما حرص محمد ممدوح، على توجيه رسالة شكر لكل متابعيه، حيث علق قائلًا: “شكرا لكل الناس اللي بعتتلي تطمن عليا وبعتذر مرة تانية للمركز الكاثوليكي للسينما عن عدم حضوري حفل الافتتاح”.

يذكر أن حفل الافتتاح شهد اعتذارا مباغتا من محمد ممدوح عن عدم استلام درع تكريمه كأفضل ممثل دراما عن موسم رمضان 2021، وأعلنت الإعلامية لميس سلامة، عن تعرض محمد ممدوح لحادث سير، منعه من حضور حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما المصرية بدورته الـ70، معتذرًا عن تسلمه جائزة تميزه في مسلسل “خلي بالك من زيزي”.

وحرصت على طمأنة الجمهور على وضعه الصحي، مشيرة إلى أنه بخير وفي حال شعر بتحسن سيأتي للمهرجان ويتسلم جائزته بنفسه.