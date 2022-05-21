شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود عبد العزيز: سمير صبرى كان خدوما والكلام عنه لن تكفيه سطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان محمد محمود عبد العزيز عن حزنه الشديد لوفاة النجم الكبير سمير صبري، الذى وافته المنية أمس، الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد صراع مع مرض القلب، مشيرا إلى أنه كان موسوعة وخدوما للجميع وصاحب واجب، مؤكدا أن الكلام عنه لن تكفيه سطور قليلة.

ونشر محمد محمود صورة جمعته بالفنان الراحل عبر حسابه على إنستجرام وصحبها بتعليق: "أونكل سمير، هكذا كنت أناديه منذ طفولتى وحتى أصبحت ممثلاً ومنتجاً، الإنسان المحترم الخدوم صاحب الواجب وصديق العائلة، جمعتنا لقاءات كثيرة ونقاشات كثيرة على مدار حياتى، وكان كل كلامه مفيداً ناتجاً من خبراته الشخصية سواء فى التمثيل أو الإنتاج أو الإذاعة أو القراءة، كان موسوعة الله يرحمه، الكلام عنه لن تكفيه سطور قليلة، إلى اللقاء يا أونكل سمير والسلام أمانة لأبويا".





ويشيع جثمان الفنان الكبير سمير صبرى، اليوم السبت، بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، على أن يتم دفنه بمقابر الأسرة بمحافظة الإسكندرية.

وتوفى الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد فنادق القاهرة عن عمر ناهز 86 عاما، وتم إبلاغ أسرته، وجاءت وفاته بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير سمير صبرى داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، وأكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام "الميترالى"، وأجرى وقتها قسطرة فى القلب.