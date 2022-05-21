شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أغانٍ عالمية قديمة مستوحاة من فيلم Ambulance الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاز فيلم Ambulance الجديد على إعجاب الكثيرين من محبى هذا النوع من الأفلام خاصة محبى السيارات وقيادة السيارات أطول فترة ممكنة، حيث الهروب من خلال السيارة من ما يحدث حولهم، حيث يدور فيلم Ambulance حول اثنين من اللصوص يسرقون سيارة إسعاف بعد أن تنحرف وتنقلب.

فيلم Ambulance من بطولة كل من جيك جيلينهال، يحيى عبد المتين الثاني، إيزا جونزاليس، جاريت ديلاهانت، ديفان لونج، كير أودونيل، خوسيه بابلو كانتيلو، موسى انجرام، كولين وودل كولين وودل.

وهذه 3 أغانى يمكنك الاستماع إليها في سيارتك

Bruce Springsteen – ‘Born To Run’

وصف النقاد العالميين هذه الأغنية قائلين هناك طريقة واحدة فقط لمحاولة الهروب، وهى بـ غضب كبير، ولكن برومانسية في نفس الوقت، و استطاع بروس أن يحاصر مستمعين هذه الأغنية بهذا الشعور.

Electric Six – ‘Danger! High Voltage’

ووصف النقاد العالميين هذه الأغنية قائلين أن هذه الأغنية كانت نقطة تحول كبيرة للفريق عند طرحها في 2003.

Eminem – ‘Lose Yourself’

ووصف النقاد العالميين هذه الأغنية قائلين من لا يحب أن يستمع إلى هذه الأغنية خاصة عند شعوره بالهروب.