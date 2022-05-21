“صبي من الجنة”.. كل ما تريد معرفته عن الفيلم المشارك في مهرجان كان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشهد الدورة الـ75 من مهرجان كان السينمائي الدولي، والمقامة فعالياتها في الفترة من 17 إلى 28 مايو الجاري، مشاركة فيلم “صبي من الجنة”، للمخرج ذي الأصول المصرية طارق صالح.

فيلم “صبي من الجنة” (boy from heaven)، يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان، وتوجهت إليه الأنظار بسبب كونه يتناول موضوعاً مصرياً عربياً ضمن المهرجان، ويتوقع معظم النقاد وصناع السينما إثارته جدلًا كبيرًا عقب عرضه في العالم العربي، ليس في الأوساط الفنية العالمية، لكن في مصر، خاصة أن الفيلم يبدأ بمشهد غير معتاد أو مألوف، وربما يثير غضب الجمهور المصري.

ومن خلال هذا التقرير، نبرز أهم المعلومات عن فيلم “صبي من الجنة”:

1- يشارك الفيلم من السويد لحمل مخرجه جنسية مزدوجة (مصرية – سويدية).

2- طارق صالح هو مخرج ومؤلف الفيلم في الوقت نفسه.

3- كان قدم من قبل فيلم مثيراً للجدل أيضاً، بعنوان “حادثة النيل هيلتون”، من بطولة الممثل اللبناني الأصل فارس فارس، والمصري محمد يسري، وحصد الفيلم جائزة مهرجان صندانس السينمائي 2017.

4- يبدأ الفيلم بوفاة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أمام طلابه، في جامعة الأزهر بمصر.

5- يتناول الفيلم قصة شاب ريفي يدعى “آدم”، يعمل والده صياد سمك، ويتلقى الشاب منحة للدراسة في جامعة الأزهر، وخلال أول يوم دراسي له يلتقي الطلاب الجدد الإمام الأكبر، لكن فجأة يموت شيخ الأزهر أمام طلابه، لتبدأ معركة أخرى بين مساعديه ومعاونيه؛ ليرثوا منصبه الذي يمثل أعلى سلطة دينية إسلامية “سُنية” في العالم.

6- قال مخرج العمل عن فيلمه، موضحاً: “لا أقدم فيلماً عن الدين، لكنني أطرح عملًا يناقش صراع السلطة بين النخبتين السياسية والدينية في مصر، أرصد قسوة هذا الصراع، والستار الذي يختفي وراءه، ليقدم للعامة صورة مغايرة لما يحدث في الكواليس”.

7- تم إنتاج الفيلم، بعد حصول مخرجه السويدي ذو الأصول المصرية على دعم إنتاجي بقيمة 300 ألف يورو من مؤسسة “مومنتو فيلم إنترناشيونال”، و”أرت سينما فرانس”.

8- الفيلم من بطولة 3 ممثلين فلسطينيي الأصل، هم: توفيق برهوم، محمد بكري، ومكرم خوري، والممثل اللبناني فارس فارس، والممثل المصري عمرو مسعد، والسوري شروان حاجي، والتركي يونس البايرك، بالإضافة إلى الممثل التونسي مهدي دهبي، الشهير بمسلسل “مسيح” من إنتاج “نتفليكس”.

9- تعاون طارق صالح مع نفس فريق عمل فيلمه السابق، والمكون من مدير التصوير بيير أيم، والمونتير ثيس شميدت، ومصمم الإنتاج روجر روزنبرغ، ومتخصص المؤثرات البصرية بيتر هورث.

10- أشاد بترشح الفيلم في المسابقة المخرج المصري عمرو سلامة، عبر صفحته في موقع “فيسبوك”، في أبريل الماضي، وكتب: “النهارده تم اختيار فيلم المخرج المصري الأصل طارق صالح للمسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائي الدولي، وبكده نقدر نقول إن في آخر سبع دورات في مهرجان كان، تقريباً معداش دورة من غير فيلم لمخرج مصري، لـ6 مخرجين مختلفين، ومعرفش إمتى في تاريخ مصر كان في معدل شبه ده في الاحتفاء العالمي بالسينما المصرية”.