شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يعود لعالم الغناء بأغنيتين جديدتين بتوقيع وسام عبد المنعم وتومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان دياب من تسجيل أغنيتن جديدتين قرر أن يعود بهما إلى عالم الغناء، على أن يتم طرحهما في موسم الصيف المقبل.. الأغنية الأولى من كلمات أحمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع توما والأغنية الثانية من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع وسام عبد المنعم.

يذكر أن آخر أغنية طرحها دياب كانت تحمل سم "ياساتر" من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبدالمنعم. فى بداية موسم الشتاء المنقضى.

على جانب آخر يشارك الفنان دياب خلال الفترة المقبلة من خلال فيلم "السرب" والذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

كما طرح دياب مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "يا دماغى" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة وتحمل الطابع المقسوم، ويعود دياب بالأغنية إلى الغناء بعد فترة من الغياب والتى انشغل فيها بالتمثيل، وتدور كلمات الأغنية فى فلك البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير السياسة فى الحياة، والبُعد عن الضغوط.