شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يحيى حفلا غنائيا فى جدة 25 مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم محمد حماقي، حفلا غنائيا 25 مايو الجاري، فى مدينة جدة السعودية، ضمن حفلات موسم جدة الغنائي، على مسرح ليالينا.

من المقرر أن يقدم حماقى فى الحفل باقة من أنجح أغنياته، من بينها أغنيات ألبومه الغنائى الأخير يا فاتني، الذى طرحه العام الماضى، بالإضافة إلى أغنيته الجديدة "جمالها استثنائى".

هذا وحددت الشركة المنظمة لحفلات الكويت الموعد الجديد لحفل النجم محمد حماقى الذى كان مقررًا إقامته يوم الجمعة 13 مايو، وتم إلغاؤه بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، ليكون الجمهور الكويتى على موعد مع النجم محمد حماقى يوم الجمعة الموافق 27 من شهر مايو.

وكان قد أحيا النجم محمد حماقى مؤخرًا حفلاً موسيقيًا ضمن حفلات موسم الرياض بمشاركة الهضبة عمرو دياب، وبدأ حماقى الحفل بأغنية "نفسى أبقى جنبه" موجهًا التهنئة للشعب السعودى بمناسبة صعود منتخبهم لكأس العالم، وتخللت فقرة حماقى كلمة له عن الهضبة عمرو دياب الذى يشاركه الحفل، حيث وصفه بالإنسان الرائع وأن بداية تعارفهما خلال تحضيرات ألبوم "تملى معاك" وأنه دعمه فى بداية مشواره الفنى.

وقدم حماقى عددًا كبيرًا من أغانيه على مدى قرابة الساعتين، أبرزها "أجمل يوم"،"أحلى حاجة فيكي"، "يزلزل"، "ما بلاش"، "ناويها"، "ليه بيلمونى"، "يا ستار"، ومن أغانى ألبومه الأخير "يا فاتني"، "لا ملامة"، "لو هتسيب"، "طالع موضة"، "عرض مستمر"، "ظلمونى"، "مش قادر أنسى" و"قالوا عنك" و"لا ملامة" وغيرها.