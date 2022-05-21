علاقة سمير صبري بكرة القدم.. من أنصار نادي إنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

كشف الفنان سمير صبري، في لقاء له، علاقته بتشجيع أندية كرة القدم خاصة نادي ليفربول الذي يلعب لصالحه النجم المصري محمد صلاح.

وقال أثناء استضافته عبر برنامج "أسرار النجوم": "أنا بشجع اللعبة الحلوة، لا أهلاوي ولا زملكاوي، لكن أحب أتفرج على ماتش حلو بيتلعب".

وتابع: "أنا من أنصار ليفربول بتاع إنجلترا ده، لكن كان الإسماعيلي لما بيلعب ماتش حلو، الله على الفريق الجميل ده، ساعات المصري بورسعيد يعمل ماتش حلو أقول الله".

أضاف: "بكون سعيد لما بشوف أصحابي اللي متشنجين أوي عشان الزمالك أو عشان الأهلي، وأعصابهم تعبانة ويشتموا بعض، وأنا قاعد هادي جدا، وأشوف الماتش بتاع الأهلي والزمالك مثلا، وأقول الله، النادي ده لعب أحلى من النادي ده".

سمير صبري توفي ظهر الجمعة 20 مايو 2022، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عامًا، تاركًا إرثا فنيا كبيرا، على مستوى التقديم التليفزيوني والإذاعي، إلى جانب الإنتاج والتمثيل والغناء، من أشهر أعماله السينمائي: "دموع صاحبة الجلالة"، "جحيم تحت الماء"، "حب وكبرياء"، "السلخانة"، "عالم عيال عيال".

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