"تبرع بحجرة موسيقى".. كواليس زيارة سمير صبري لدار أيتام (صورة نادرة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

قضى الفنان سمير صبري ثلاث ساعات كاملة في دار "ليلة القدر" للأيتام بمدينة 6 أكتوبر، بمناسبة الربيع وعيد شم النسيم عام 1998، ورافقته إيزيس طنطاوي والكاتب الصحفي مصطفى أمين.

بادر الفنان سمير صبري بالاتصال الهاتفي بدار "ليلة القدر" لإبداء رغبته في مشاركة الأطفال المرح والاحتفال بعيد الربيع.

وقرر المساهمة بإنشاء حجرة موسيقى للأطفال تضم أدوات موسيقية ويتولى أحد أعضاء فرقته تدريب الأطفال على العزف، حسب عدد جريدة "الأخبار" الصادر بتاريخ 21 إبريل 1998.

سمير صبري توفي ظهر الجمعة 20 مايو 2022، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عامًا، تاركًا إرثا فنيا كبيرا، على مستوى التقديم التليفزيوني والإذاعي، إلى جانب الإنتاج والتمثيل والغناء، من أشهر أعماله السينمائي: "دموع صاحبة الجلالة"، "جحيم تحت الماء"، "حب وكبرياء"، "السلخانة"، "عالم عيال عيال".

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