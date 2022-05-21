"أعظم إعلامي وممثل مش هيتكرر".. ريهام سعيد تنعى سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة والمذيعة ريهام سعيد، الفنان القدير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر الجمعة 20 مايو 2022.

ونشرت ريهام مقطع فيديو من لقاء سابق للراحل سمير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يا حبيبي يالي كنت كل ما تشوفني تقول لي كلام حلو أوي أوي، الله يرحمك خسارة فراقك وعدم وجودك بس هاتفضل موجود بفنك".

وأضافت: "أعظم إعلامي وممثل مش هاتتكرر، في الجنة إن شاء الله".

الفنان سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة، أبرزها: (البحث عن فضيحة، الأخوة الأعداء، جحيم تحت الماء، شنبو في المصيدة) وغيرها.