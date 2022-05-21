شكرا لقرائتكم خبر عن درة متهمة بجريمة قتل فى أحدث أعمالها "المشرحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مؤخرًا النجمة التونسية درة من تصوير مسلسلها الجديد "المشرحة" الذى تم تغيير اسمه إلى "المتهمة" وتجسد درة خلال الأحداث شخصية نورهان التي تتعرض للعديد من المشاكل وهي متهمة بجريمة قتل تحاول الهروب منها طوال الأحداث.

مسلسل المتهمة بطولة درة، دياب، أسامة عباس، عادل كرم، مها نصار، علي الطيب، وهو من تأليف وإخراج تامر نادي، ويتكون العمل من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات.

وتحدثت النجمة درة، لـ"الخليج 365" عن سعادتها بالتمثيل أمام محمود حميدة و حسين فهمى في فيلم الكاهن، وقالت درة، خلال العرض الخاص لفيلم الكاهن: "فخر ليا و شرف أن أكون موجودة في المجموعة العظيمة من الفنانين الكبار سواء من جيلى إياد و فتحى و الأستاذة الكبار محمود حميدة و حسين فهمى وجمال سليمان ومحمد ناير اللى عنده أفكار مجنونة".

وتابعت: "وكان في مجهود كبير سواء أمام الكاميرا أو صناع الفيلم خلف الكاميرا وهو دلوقتى خرج للناس والناس هي اللى هتحكم عليه وأتمنى من كل قلبى أنه يعجب الناس على قد ما بذلنا فيه مجهود ودورى اللى قدمته بجد من قلبى يوصل للناس".

وتجسد درة خلال فيلم الكاهن شخصية صحفية تدعى "فيروز"، تتزوج من إياد نصار الذى يجسد دور شخص يعانى من اضطراب نفسي، وتحدث جريمة قتل غامضة تقلب حياة الزوجين وتكون هي محور أحداث الفيلم.