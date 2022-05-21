شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا جيت".. مى سليم تنتهى من أغنية جديدة وتطرحها قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الفنانة مى سليم من تجهيز أحدث أغانيها لطرحها في بداية موسم الصيف، والأغنية تحمل عنوان "أنا جيت" كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

وقد تطرقت مى سليم أثناء استضافتها من جانب الإعلامية لميس الحديدى حول زيجاتها السابقة بعد سؤال الأخيرة لها بقولها: "انتى جميلة ليه حظك مش حلو مع الرجالة"، لترد قائلة: "مش عايزة أقول حظى مش حلو، ويمكن عشان كنت صغيرة عشان كدة الاختيارات ماكانتش مظبوطة أو قدر أو مكتوب عند ربنا وأنا ماكنتش موفقة فعليًا فى تجارب الزواج وبسأل نفسى دائمًا ليه ماكنتش موفقة؟ والوحدة فى المسئولية صعبة جدًا وأنا شايلة كل حاجة ويمكن ده حصل وأنا صغيرة جدًا".

وتابعت فى لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON قائلة: "لم أستمر فى زواجى الأول إلا فترة صغيرة، وأنجبت ولذلك شلت المسئولية بدرى وعشان كدة الشغل أمر مهم لأنه مصدر دخل لى عشان كدة فضلت فترة طويلة فقط حياتى عبارة عن بيت وبنتى ومسئولية والحمد لله أحوالى المادية بقت أفضل".

وحول نيتها للزواج مجددًا قالت: "أنا دلوقتى نضجت أكتر وبقيت واعية وعشان كدة مافيش وقت للغلط تانى، وده نصيب من عند ربنا وبعد كدة لازم أفكر كويس أوى عشان أنا دلوقتى معايا طفلة ولازم اللى هيكون موجود فى حياتى يحب بنتى جداً بشكل حقيقي".

وعن أخطائها فى الزواج: "مش شرط الانفصال حصل عشان حد فينا وحش لكن اختلاف طبائع وتركيبة شخصيات زواجى الأول استمر سنة، والزواج الثانى كان أسبوعين، وده نصيب وكان قرارنا احنا الاتنين".

وقالت مى سليم: "غضبت من طليقى الثانى بسبب كتابته تدوينة عنها فى أعقاب الطلاق وذلك من أجل الحفاظ على الخصوصية وهذا طبيعى لدى كل إنسان مهما كانت مهنته".

وعن مواصفات عريسها القادم قالت: "يبقى بيراعى ربنا فى كل التصرفات وخايف عليا وبيحبنى بجد.. وأكتر حاجة تزعجنى من الراجل إنه يهين الست أو يبقى حاسس إنه تملكك وفيه فرق بين الراجل اللى بيحبك واللى عايز يقضى على كل حاجة حلوة فيكي".

وكشفت مى سليم أن اتجاها للغناء منذ البداية لم يكن رغبة ملحة لها بل رغبت فى التمثيل والعكس صحيح أن شقيقتها ميس حمدان كانت هى من ترغب فى امتهان الغناء قائلة : "ماكنتش عايزة أغنى وأختى ميس مكانتش عايزة تمثل، وميس بدأت بالتمثيل، وأنا بدأت بالغناء".

وذكرت أن فرص الجواز للفنانات أقل، بسبب خوف الكثيرين من الاقتراب من مجتمع الفنانات قائلة: "فيه رجالة بتحب الارتباط بالفنانات وبيفتخروا بزوجاتهم لكن فيه ناس تانية من الرجالة يشعرون بالغيرة من زوجاتهن ويسعون لهدم الفنانة وفيه ناس تانية بتفكرنا تنكين وإحنا والله العظيم مش تنكين".

وأبدت مى سليم إعجابها بأغنية "الغزالة رايقة" قائلة: "أكتر حاجة عجبتنى فى الفترة الاخيرة وهمل أغانى سينجل الفترة القادمة بس مش ألبومات"