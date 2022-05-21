"بجد أنا حزينة جدا".. نادية الجندي تنعى سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة نادية الجندي، الفنان القدير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر الجمعة 20 مايو 2022.

ونشرت الجندي صورًا تجمعها بالراحل سمير صبري من أحد الأعمال بينهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بنعني بكل الأسي والحزن الفنان الكبير سمير صبري، زميلي وصديق مشواري الفني، فقدت أخ عزيز وصديق من بدايتي الفنية في السينما، في فيلم بمبة كشر وعمل الدور ببراعة".

وأضافت: "سمير له معزة خاصة عندي ورفيق الدرب من بداياتي واستمرت صداقتنا وظهرت معاه في برامجه ودايماً كنت بستشيره في اختيار أدواري، وكان فنان ملتزم بيعشق عمله وبيدقق في كل صغيرة وكبيرة وبيتعمق في كل دور بيعمله، واشتغلنا مع بعض مرة أخرى في الدراما في مسلسل ملكة في المنفى وعمل دور من أهم الأدوار".

وتابعت: "كنا بنتكرم سوياً العام الماضي في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وكنت سعيدة أني معاه، وفي كل المواقف كان بيقف جنبي وعمره ما ترك أي فنان في أي محنة له أو مرض، بجد أنا حزينة جداً من كل قلبي على فراقه، والفنان الحقيقي لا يموت وأعماله بتفضل باقية مدى الحياة، البقاء لله، الله يرحمه ويصبر كل محبيه".

الفنان سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة، أبرزها: (البحث عن فضيحة، الأخوة الأعداء، جحيم تحت الماء، شنبو في المصيدة) وغيرها.