ناهد السباعي ناعية سمير صبري: "كل الناس ليها ذكريات جميلة معاه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نعت الفنانة ناهد السباعي، الفنان القدير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر يوم الجمعة 20 مايو 2022.

وكتبت ناهد، عبر حسابها على إنستجرام: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أبدله دارًا خير من داره وأهلا خير من أهله وأرحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.. كل الناس ليها ذكريات جميلة معاه.. أجدع وأطيب إنسان".

وتوفي الفنان الكبير سمير صبري بعد صراع مع المرض، وأكد خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه تعليمات برعاية الفنان سمير صبري وعلاجه على نفقة الدولة.

الفنان سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة، أبرزها: (البحث عن فضيحة، الأخوة الأعداء، جحيم تحت الماء، شنبو في المصيدة) وغيرها.

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