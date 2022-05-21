"موسوعة ثقافية".. هكذا نعت إلهام شاهين الراحل سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة إلهام شاهين، الفنان القدير سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر يوم الجمعة 20 مايو 2022.

ونشرت إلهام صورة تجمعهما وبجانبها كلا من الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، الفنانة نجوى فؤاد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "الله يرحم النجم الجميل والصديق الغالى سمير صبري صاحب أجمل وأطيب قلب، كان موسوعة ثقافية عن تاريخ الفن وأهل الفن، وكان أجدع إنسان في عمل الخير بكل حب وتفاني.. ربنا يجعل مثواه الجنة يارب".

ورحل الفنان سمير صبري عن عالمنا ظهر يوم الجمعة 21 مايو 2022، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عامًا، تاركا إرثا فنيا كبيرا، ومن أشهر أعماله السينمائي: "دموع صاحبة الجلالة"، "جحيم تحت الماء"، "حب وكبرياء"، "السلخانة"، "عالم عيال عيال" وغيرها.

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