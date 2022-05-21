شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يتألق بحفل مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الموسيقار عمر خيرت مساء الجمعة إحدى السهرات الصيفية، التى ضمت عددا كبيرا من نجوم المجتمع والمشاهير، وذلك بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

أشعل الموسيقار الكبير أجواء الحفل بعدد كبير من أشهر المقطوعات الموسيقية التى تألق بها طوال مشواره الفنى، منها: "إعدام ميت"، "ضمير أبلة حكمت"، "عارفة"، "اللقاء الثانى"، "غوايش"، "عفوًا أيها القانون"، "100 سنة سينما"، و"فيها حاجة حلوة".. وغيرها.

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

الموسيقار عمر على محمود خيرت، وُلد فى 11 نوفمبر عام 1948 فى شارع خيرت بحى السيدة زينب بالقاهرة لأسرة مُحبة للفنون. والتحق بالكونسرفاتوار فى دفعته الأولى عام 1959، إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية، كما درس التأليف الموسيقى عبر كلية "ترينتي" بلندن. وقد وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية من أشهرها أفلام: قضية عم أحمد، ليلة القبض على فاطمة. ومسلسلات : غوايش، ضمير أبله حكمت، اللقاء الثانى. إلى جانب موسيقى باليه "العرافة والعطور" الذى قدمته راقصة الباليه العالمية "ديانا كالنتي".