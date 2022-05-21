شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم جورج ميلر Three Thousand Years of Longing يحظى بالترحيب 6 دقائق فى كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظى المخرج العالمي جورج ميلر، بتصفيق وحفاوة استمرت لأكثر من 6 دقائق في عرض فيلمه الجديد Three Thousand Years of Longing في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ75، وشهد الفيلم الذي يشارك في بطولته إدريس البا وتيلدا سوينتون ترحيباً حاراً من الحاضرين في العرض الأول على مسرح Palais في كان.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن جورج ميلر، عاد من جديد بفيلمه Three Thousand Years of Longing، بعد ابتعاده للمشاركة في كان السينمائي منذ طرحه لفيلمه Mad Max: Fury Road.

ويستمر المهرجان فى الفترة من 17 إلى 28 مايو، مستأنفاً تقويمه التقليدى بعد عامين من الاضطرابات الوبائية، حيث تم إلغاؤه فى عام 2020، وانتقل العام الماضى إلى يوليو، عندما تم عقده بموجب بروتوكولات COVID الصارمة.

وقال مدير المهرجان تييرى فريمو، فى مؤتمر صحفي: "من التقاليد أن يكون لدينا أصدقاؤنا الأمريكيون دعونا لا ننسى أن مهرجان كان، فى عامى 1939 و1946، تم بناؤه بشكل مشترك، واشتركت فى ابتكاره فرنسا وهوليوود"، سيتواجد الممثل فورست ويتكر لتسلم السعفة الذهبية الفخرية للمهرجان عن إنجازاته مدى الحياة.