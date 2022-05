شكرا لقرائتكم خبر عن ترافيس سكوت صديق كايلي جينر يتحول لعارض أزياء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر المطرب العالمي ترافيس سكوت، صديق نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كايلي جينر، بشكل مختلف في أحدث ظهور له عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، حيث ارتدى ملابس رياضية ليتقوم بالترويج لها كعارض أزياء، وسرعان ما حصد المنشور على عدد كبير من التعليقات والإعجابات على المظهر الجديد للمطرب العالمي.



ترافيس سكوت

وسبق وكشف سكوت وجينر أنهما غيرا اسم ابنهما حديث الولادة وول، حيث كشفت بطلةThe Keeping Up with the Kardashians ، البالغة من العمر 24 عامًا، من خلال Instagram Stories بتغير اسم ابنها وذلك بعد اتهامها بسرقة الاسم.

نشرت كايلي جينر منشورًا كتبت فيه أن ابنها، المولود الشهر الماضي، لم يعد اسمه "وولف" بعد الآن، قائلة: "أردت أن أخبركم أن اسم ابننا لم يعد وولف بعد الآن..لم نشعر حقًا أنه هو، أردت فقط مشاركة ذلك، لأنني أرى اسم وولف باستمرار في كل مكان"، ولم تعلن كايلي جينر عن الاسم الجديد لطفلها، أو ما إذا كان اسمه الأوسط "جاك" قد تم تغييره أيضًا، حسبما ذكر موقع الديلي ميل.

وكانت قد كشفت عارضة الأزياء ونجمة تلفزيون الواقع، عن نبأ ولادة طفلها الثاني من ترافس سكوت، حيث ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن "جينر" البالغة من العمر 24 عامًا، وضعت طفلًا ذكرًا، حيث إنها وضعت قلبا أزرق مع "بوست" للإعلان عن ولادة الطفل على موقع إنستجرام، ولكنها لم تكشف عن اسم المولود.