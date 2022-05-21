بصور تجمعهما.. داليا البحيري تحيي الذكرى الأولى لوفاة سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة داليا البحيري، على إحياء الذكرى السنوية الأولى لوفاة النجم الكبير سمير غانم، الذي رحل عن عالمنا في يوم 20 مايو من العام الماضي 2021.

ونشرت داليا صورًا تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الذكرى السنوية الأولى لأرقى وألطف من عرفت الفنان سمير غانم، فاللهم يا لطيف يا رحيم ارحمه برحمتك الواسعة كما كان رحيمًا ولطيفًا، أسألكم الدعاء".

ورحل الفنان الكبير سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وأقيمت جنازته من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وتم دفن جثمانه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.