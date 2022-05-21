شمس البارودي تنشر الصورة الأخيرة مع سمير صبري.. وتوجه له رسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نشرت الفنانة المعتزلة شمس البارودي، صورة من اللقاء الأخير الذي جمعها وزوجها النجم الكبير حسن يوسف، بالفنان الراحل سمير صبري، وأيضا الفنانة سميرة أحمد.

"البارودي" نشرت الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك"، وعلّقت: "يوم الأربعاء 18 مايو، جلسنا مجموعة محبة لبعضها البعض في نادي الجزيرة، جلس سمير صبري يحكي ذكريات جميلة أفلام اشترك فيها مع حسن يوسف إخراج حسن الإمام، وضحكنا كتير".

أضافت: "أمس اتصل بحسن وأجرى معه حديث إذاعي مطول، ثم صُدمنا اليوم صعدت روح سمير صبري لبارئها، رحم الله الرجل المحترم الخلوق الراقي ابن الأصول".

سمير صبري توفي ظهر يوم الجمعة 20 مايو 2022، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عاما، تاركا إرثا فنيا كبيرا، على مستوى التقديم التليفزيوني والإذاعي، إلى جانب الإنتاج والتمثيل والغناء، من أشهر أعماله السينمائي: "دموع صاحبة الجلالة"، "جحيم تحت الماء"، "حب وكبرياء"، "السلخانة"، "عالم عيال عيال" وغيرها.

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