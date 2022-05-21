"السلام أمانة لأبويا".. محمد محمود عبد العزيز ينعي سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-وائل توفيق:

كشف محمد محمود عبد العزيز عن علاقته بالفنان سمير صبري الذي رحل عن عالمنا صباح الجمعة، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 85 عاما.

وكتب عبد العزيز، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "أونكل سمير، هكذا كنت أناديه منذ طفولتي وحتى أصبحت ممثلاً ومنتجاً، الإنسان المحترم الخدوم صاحب الواجب وصديق العائلة، جمعتنا لقاءات كثيرة ونقاشات كثيرة على مدار حياتي".

وتابع: "وكان كل كلامه مفيداً ناتجاً من خبراته الشخصية، سواء في التمثيل أو الإنتاج أو الإذاعة أو القراءة، كان موسوعة الله يرحمه، الكلام عنه لن تكفيه سطور قليلة".

واختتم نجل الساحر الراحل محمود عبد العزيز: "إلى اللقاء يا أونكل سمير، والسلام أمانة لأبويا، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".

سمير صبري توفي ظهر الجمعة 20 مايو 2022، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عاما، تاركا إرثا فنيا كبيرا، على مستوى التقديم التليفزيوني والإذاعي، إلى جانب الإنتاج والتمثيل والغناء، من أشهر أعماله السينمائي: "دموع صاحبة الجلالة"، "جحيم تحت الماء"، "حب وكبرياء"، "السلخانة"، "عالم عيال عيال" وغيرها.

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