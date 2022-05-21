هيفاء وهبي بفستان شفاف وناهد السباعي جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنادي مهنا

نشرت الفنانة هنادي مهنا صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق من اللون البرتقالي، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض شفاف، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إلهام عبد البديع

نشرت الفنانة إلهام عبد البديع صورة جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية، وذلك، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ديانا هشام

نشرت الفنانة ديانا هشام صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، من أحدث ظهور لها.

رنا رئيس

نشرت الفنانة رنا رئيس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"شعر" كيرلي، ونالت الصورة إعجاب جمهورها.

ساندي

نشرت المطربة ساندي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال صيفية، ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

منة تيسير

شرت الفنانة منة تيسير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

مهيرة عبد العزيز

نشرت المذيعة مهيرة عبد العزيز صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كلاسيكية بيضاء، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس جريئة، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.