حدث بالفن| وفاة فنانين وتعرض آخر لحادث ودخول مطرب المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- وائل توفيق:

نشر موقع الخليج 365، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بوفاة الفنان سمير صبري، ونعي نجوم الفن له، وتعرض الفنان محمد ممدوح لحادث، ودخول المطرب مصطفى كامل المستشفى، وغيرها من الأخبار.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 أخبار فنية خلال 24 ساعة:

أول تعليق من محمد ممدوح بعد تعرضه لحادث

كشف الفنان محمد ممدوح، تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لحادث وصفه بأنه "بسيط"... (لمزيد من التفاصيل من هنا)

دنيا سمير غانم في المهرجان الكاثوليكي: افتكروا بابي ومامي في دعائكم (صور)

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على تسلم تكريم والديها الراحلين النجم الكبير سمير غانم وزوجته النجمة دلال عبدالعزيز، من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في افتتاح دورته الـ70.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

تعرض الفنان محمد ممدوح لحادث أليم

كرمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 70، الفنان محمد ممدوح، عن دوره في مسلسل "خلي بالك من زيزي" لعام 2021.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

وفاة الفنان تيسير عطية عن عمر يناهز 71 عاماً

توفي الفنان الأردني تيسير عطية، مساء الجمعة، عن عمر يناهز 71 عاماً إثر جلطة دماغية لم تمهله أكثر من 24 ساعة بعد نقله إلى المستشفى.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفي بالراحل سمير صبري في دورته الـ 38

أعلنت إدراة مهرجان الإسكندرية السينمائي، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن احتفائه بالفنان القدير سمير صبري في دورته الـ 38، عقب رحيله عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة 20 مايو 2022.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

التقطت يوم وفاته.. الصور الأخيرة لسمير صبري قبل رحيله

نشرت الإعلامية إيمان أبو طالب، الصور الأخيرة للنجم سمير صبري قبل رحيله ظهر الجمعة 20 مايو 2022، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عامًا.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

"صلى العشا ونام".. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة سمير صبري (خاص)

قال المخرج محمد تركي، مخرج برنامج ذكرياتي الذي كان يقدمه الفنان الراحل سمير صبري عبر أثير الإذاعة المصرية لسنوات طويلة، إنهما التقيا يوم الخميس 19 مايو وظل معه حتى الساعة الثامنة والنصف مساء بالفندق.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

لا يعرفه الكثيرون.. سر سجادة صلاة سمير صبري (خاص)

أكد المخرج محمد تركي، والذي تعاون مع الفنان سمير صبري على مدار 7 أعوام، وأخرج له برنامج "ذكرياتي" الذي يُبث عبر أثير الإذاعة المصرية، أن الراحل كان حريصا على ألا يترك فرضا، ويؤدي الصلاة وهذا ما عهده عليه حنى في عز مرضه.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

أزمة صحية.. مصطفى كامل على سرير المرض بالمستشفى (صورة)

كشف المطرب الشعبي أحمد العيسوي، عن مرور الفنان مصطفى كامل، بأزمة صحية.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)

"لما أموت اتصلوا بالرقم ده".. الوصية الأخيرة للفنان سمير صبري (خاص)

قال المخرج محمد تركي، مخرج برنامج ذكرياتي الذي يبث عبر أثير الإذاعة المصرية والذي كان يقدمه الفنان الكبير سمير صبري، الذي غادر عالمنا قبل ساعات قليلة، ظهر الجمعة 20 مايو 2022، إنه تم نقل جثمان الراحل إلى مستشفى العجوزة.. (لمزيد من التفاصيل من هنا)