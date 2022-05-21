تكريم منى زكي وأمينة خليل ودقيقة حداد.. 60 صورة من مهرجان المركز الكاثوليكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- محمود عبد الناصر:

أقيم اليوم الجمعة، حفل افتتاح الدورة 70 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.

وبدأ الحفل بالوقوف دقيقة حداد على روح الفنان سمير صبري، والذي غادر عالمنا ظهر اليوم الجمعة.

وشهد الحفل، توزيع التكريمات على نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة، ومنح جوائز عن الأعمال الدرامية لعام 2021.

ومن بين المكرمين، منى زكي، أمينة خليل، إلهام شاهين، هاني شاكر، أحمد عبد العزيز، مجدي أحمد علي، غادة رجب، محمد ممدوح والذي غاب عن الحفل بسبب تعرضه لحادث، والراحلين النجم الكبير سمير غانم وزوجته النجمة دلال عبدالعزيز وتسلمت التكريم الفنانة دنيا سمير غانم، وغيرهم.

ويحمل الحفل شعار "سبعون عاماً من العطاء"، وذلك لدور المركز ورسالته الإنسانية والفنية على مدار سبعين عاماً منذ بدء نشاطه ومهرجانه السنوي، ويشهد الحفل تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.