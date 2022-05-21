"مرار ووجع وحزن".. كيف نعى نجوم الفن الراحل سمير صبري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى عدد من نجوم الفن، الفنان سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة 20 مايو 2022، وذلك عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:

وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

إسعاد يونس

ونشرت الفنانة إسعاد يونس صورة تجمعها بالراحل سمير صبري، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يا مراري يا مه يا وجع قلبي يانا، سمير في رحاب الرحمن".

بسمة وهبة

وكتبت الإعلامية بسمة وهبة صورة الراحل سمير صبري، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "مش كنت تقولي إنك كنت عاوز تشوفني عشان ماشي، يا ريتني جريت وجيت يا حبيبي، قلبي يا ناس مش قادرة ده أغلى فنان إنسان على قلبي والله كانت بينا علاقة ود إنسانية جميلة.. الله يرحمك ويصبرنا على فراقك يا غالي.. شكرا السيد الرئيس إنك قدرته في حياته ومستنتش تقدره بعد وفاته وده فرق معاه في نفسيته كتير، أكرموهم يا خلق وهما عايشين وهما ميتين".

أمير كرارة

ونشر الفنان أمير كرارة صورة الفنان سمير صبري، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "البقاء والدوام لله".

رانيا محمود ياسين

وكتبت الفنانة رانيا محمود ياسين، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، الإنسان والفنان الخلوق والرقيق وصاحب صاحبه الجدع الفنان سمير صبري في ذمة الله، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

شيماء سيف

وكتبت الفنانة شيماء سيف، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "البقاء والدوام لله، وفاة الفنان سمير صبري ألف رحمة ونور عليه".

محمد عز

وكتب الفنان محمد عز، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له".

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي صورة الراحل سمير صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "البقاء لله".

أشرف عبد الباقي

ونشر الفنان أشرف عبد الباقي صورة الراحل سمير صبري، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "أول فيلم عملته كان مع الاستاذ سمير صبري، جحيم تحت الماء، ربنا يرحمه ويغفر له يارب".

مصطفى خاطر

وكتب الفنان مصطفى خاطر، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "انتقل إلى رحمة الله الأستاذ الكبير سمير صبري، ربنا يرحمك رحمة واسعة على قد طيبتك وحنية قلبك".

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