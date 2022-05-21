شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "صبى من الجنة" للمخرج المصرى طارق صالح بمهرجان "كان".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ75، اليوم الجمعة، عرض فيلم "صبى من الجنة" WALAD MIN AL JANNA، أو حسب الدعاية الإنجليزية BOY FROM HEAVEN ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان "كان" السينمائى، من إخراج طارق صالح وهو مخرج مصرى سويدى.

يتناول الفيلم قصة آدم وهو نجل صائد سمك، يحصل على منحة للدراسة فى جامعة الأزهر وتتطور الأحداث بعدها، والفيلم من بطولة محمد بكرى ومهدى دهبى وعمرو مسعد يوسف وتوفيق برهوم، وفارس فارس، ويونس البايرك.

وكان مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 75، قد منح النجم العالمى توم كروز جائزة السعفة الذهبية الفخرية، وذلك قبل عرض فيلمه Top Gun: Maverick .

الفيلم تدور أحداثه حول شخص بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عاما فى القوات الجوية، حيث كان مافريك ضمن أفضل الطيارين، ولكنه يتفادى التقدم فى الرتبة التى ستضعه فى مكانة مختلفة كما يستمر فى تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفاً بتدريب كتيبة من خريجى Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حى من قبل.

وبالإضافة لتوم كروز يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم، منهم: ميليس تيلر، جنيفر كونيلي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.

ويستمر المهرجان حتى 28 مايو، مستأنفا تقويمه التقليدى بعد عامين من الاضطرابات الوبائية، حيث تم إلغاؤه فى عام 2020، وانتقل العام الماضى إلى يوليو، عندما تم عقده بموجب بروتوكولات COVID الصارمة.