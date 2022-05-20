شكرا لقرائتكم خبر عن نيقولا معوض على السجادة الحمراء بمهرجان كان فى عرض فيلمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فيلم Three Thousand Years of Longing فى الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائى وذلك خارج المسابقة، ليحظى بعرضه العالمى الأول بالمهرجان، ويُشارك فى بطولة الفيلم النجوم العالميون إدريس ألبا وتيلدا سوينتون.

ويعتبر "نيقولا" هو الممثل العربى الوحيد المشارك فى الفيلم، ومن المقرر عرضه خلال هذا العام، الفيلم من إخراج العالمى الحاصل على الأوسكار جورج ميلر، ومن المقرر عرض الفيلم فى دور العرض الأمريكية قريبا.

ويستمر المهرجان فى الفترة من 17 إلى 28 مايو ، مستأنفاً تقويمه التقليدى بعد عامين من الاضطرابات الوبائية، حيث تم إلغاؤه فى عام 2020، وانتقل العام الماضى إلى يوليو، عندما تم عقده بموجب بروتوكولات COVID الصارمة.

وقال مدير المهرجان تييرى فريمو، فى مؤتمر صحفي: "من التقاليد أن يكون لدينا أصدقاؤنا الأمريكيون دعونا لا ننسى أن مهرجان كان، فى عامى 1939 و1946، تم بناؤه بشكل مشترك، واشتركت فى ابتكاره فرنسا وهوليوود"، سيتواجد الممثل فورست ويتكر لتسلم السعفة الذهبية الفخرية للمهرجان عن إنجازاته مدى الحياة.