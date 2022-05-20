شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز: الفن غدار ورفضت العديد من الأعمال لا تليق بتاريخى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد عبد العزيز، إنه ظل لسنوات بلا عمل، مؤكدًا أن أكثر ما يؤلم أى فنان هو أنه لا ينتج.

وأضاف عبد العزيز، خلال حواره إلى برنامج "بالخط العريض" الذى تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب على قناة "الحياة"، اليوم الجمعة، إنه رفض العديد من الأعمال لأنها لا تليق به أو بتاريخه الفني، واصفًا الفن بأنه "غدار" والسبب هو أن الزمن يستهلك الفنان، وعلى الأخير أن يعى ذلك ويتعلم منه، وأن يعلم بتقدمه فى العمر، وبناء على ذلك تتغير معاييره فى اختيار الأدوار التى يؤديها.

وأبدى الفنان اعتزازه بتقديم مسلسلى "كلبش" مع الفنان أمير كرارة و"الأب الروحى"؛ لأنه حقق من خلال المسلسلين نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن شخصيته فى مسلسل "المداح" جديدة، وهذا سر قبوله للدور، بالإضافة إلى حبه الشديد للفنان حمادة هلال.

تابع أحمد عبد العزيز أن الفنان كمال أبورية زميل وصديق عزيز من وقت الدراسة فى معهد الفنون المسرحية، مؤكدًا أنه يحب العمل الدرامى أكثر من العمل السينمائي، أما بالنسبة إلى المسرح فيرى أن عددا كبيرا من دور المسرح لم يعد موجودًا حاليًا، وهناك مشكلات كبيرة تواجه الصناعة نفسها ولا بد من تضافر جميع الجهود من أجل عودة المسرح المصرى لمكانته الكبيرة سابقًا.