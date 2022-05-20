شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يفتتح حفل مهرجان تل بسطا بأغنية "برمى السلام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح النجم مدحت صالح حفله الغنائى ضمن فعاليات أولى أيام مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء الذى يقام فى محافظة الشرقية فى دورته الأولى بأغنية "برمى السلام على بلدنا الحلوة" وسط هتاف كبير من الجمهور، وعلق قائلا: "بحبكم".

ووجه مدحت صالح التحية لجميع الحاضرين ولكل من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمايسترو عمرو سليم.

وقدم قبل مدحت صالح فريق "براس ساوند باند" في أولى فقرات مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء الذي يقام في دورته الأولى بالشرقية مجموعة من المؤلفات العربية والغربية التى أعيد صياغتها لتناسب آلات النفخ النحاسية، منها مختارات من اغاني العندليب عبد الحليم حافظ وموسيقى أفلام الرسوم المتحركة، بانوراما عمر خيرت، مامبو، بانوراما فيروز، بانوراما محمد منير، وحلوة يا بلدي.

وانطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة، ومحافظة الشرقية، وذلك بحضور كل من: وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ويقام على مدار 3 أيام متصلة خلال الفترة من 20 حتى 22 مايو الحالى، ويضم 6 عروض فنية متنوعة.

ووجهت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى على رعايته للمهرجان، والذى يعكس الإيمان بدور القوى الناعمة فى تطوير وتنمية المجتمع، وقالت إن تواصل الفعاليات الإبداعية بالمناطق السياحية يعمل على الترويج للحضارة المصرية بما تحمله من عناصر ومفردات تاريخية ومعاصرة.

وأضافت أن مهرجان تل بسطا يعد خطوة على طريق استمرار رسالة نشر التنوير وإعادة تشكيل الوعى والوجدان ويأتى نتاجا لتكاتف مؤسسات الدولة الوطنية لتحقيق أهداف التنمية فى محور بناء الإنسان، مؤكدة أن الفترة المقبلة تشهد تنظيم أحداثا فكرية وفنية متعددة بمختلف أرجاء مصر تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.

يذكر أن برنامج فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء تجمع أشكال إبداعية متنوعة وتضم 6 عروض على مدار 3 ليالى يحييها على التوالى يحييها على التوالى كل من فريق براس ساوند باند، الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا ايمان عبد الغنى - ياسر سليمان - محمد الخولى ومروة ناجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى، الفنان حازم شاهين وفرقته، الفنان الكبير على الحجار وفرقته.