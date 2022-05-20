شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم هانى شاكر وأحمد عبد العزيز بمهرجان المركز الكاثوليكى وينعيان سمير صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال في كلمة قصيرة: "الحقيقة أنا سعيد جدا بهذه الجائزة وهذا التكريم الحمد لله، كرمت وحصلت على جوائز كتير بس هذا التكريم له مذاق خاص لأنه من مهرجان المركز الكاثوليكي؛ لأنه يعتبر نافذة ضوء للسينما المصرية، وأحب أن أضم تعزيتي لتعزيات زملائي للفنان متعدد المواهب سمير صبري وعزاؤنا أنه موجود بفنه".

وحصل الفنان هاني شاكر على جائزة الإبداع الفنى، وقال خلال كلمته: "كل السعادة اللي أنا فيها النهاردة مش قادر أوصفها، جائزة عزيزة على قلبي، والأب بطرس دانيال بيحسسني إن الدنيا لسة بخير، وأحب أقول: ربنا يرحم أخويا وحبيبي سمير صبرى، فسمير صعب تعويضه ربنا يرحمه".

وذهبت جائزة فريد المزاوي للمخرج مجد أحمدي علي، وحصل الفنان محمد صبحي على جائزة الأب يوسف مظلوم ولكنه سيتسلمها يوم الإثنين المقبل، وذهبت جائزة الريادة الإعلامية للدكتورة درية شرف الدين وزيرة الاعلام السابقة.

وبدأ حفل افتتاح الدورة الـ70 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال تحت شعار "سبعون عاما من العطاء" والمقام بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بالوقوف دقيقة حدادا على الفنان سمير صبري بعد وفاته.

وأوضح الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، أن كان من المقرر أن يحضر الفنان سمير صبري اليوم لتهنئة الفنانة سميرة أحمد لتكريمها في دورة هذا المهرجان.

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل افتتاح الدورة الـ70 من مهرجان المركز الكاثوليكي، منهم: أحمد عبد العزيز وزوجته الكاتبة دينا شرف الدين، غادة رجب وزوجها، إلهام شاهين، المخرج مجدي أحمد علي.

ويشهد الحفل تكريما خاصا لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل افتتاح المهرجان، على أن تتسلم هذا التكريم ابنتهما الفنانة دنيا سمير غانم، ومن المفارقة الغريبة أن ذكرى وفاة الفنان سمير غانم الأولى تحل بنفس يوم تكريمه بالمهرجان.

وتشكلت لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة المخرج على إدريس وعضوية كل من الفنانة إلهام شاهين، الفنانة بشرى، الفنان أحمد سلامة، مدير التصوير أحمد عبد العزيز، المونتيرة داليا الناصر، السيناريست أشرف محمد، والناقد الفني مجدي الطيب، قد اجتمعت في وقت سابق في نهاية شهر يناير الماضي على مدار يومين لمشاهدة الأفلام المشاركة في هذه الدورة، وتحديد جوائز المهرجان.

ويتنافس بالمهرجان هذا العام خمسة أفلام من أصل ثمانية وعشرين فيلما عُرضت تجاريا أو عبر المنصات عام 2021، والأفلام المشاركة هي: فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، فيلم "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين، فيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، فيلم "ريتسا" للمخرج أحمد يسرى.