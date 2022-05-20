شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تهدى تكريمها من المركز الكاثوليكى لـ سمير صبرى: "كان نفسى يكون موجود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما بدورته الـ70، جائزة أفضل ممثلة دراما للنجمة منى زكى عن مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عرض رمضان 2021، وقالت في كلمة قصيرة: "أكيد كنت هبقي مبسوطة بالجائزة أكتر ولكن رحل عن عالمنا الفنان سمير صبري وهو إنسان عزيز على قلوبنا كلنا، بنحبه أوي وساب بصمة جوانا كلنا وساعد كل حد فينا، الله يرحمه، وأنا أكيد بهدى له هذا التكريم".

وبدأ حفل افتتاح الدورة الـ 70 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال تحت شعار "سبعون عاماً من العطاء" والمقام بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بالوقوف دقيقة حداد على الفنان سمير صبري بعد وفاته

وأوضح الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، أن كان من المقرر أن يحضر الفنان سمير صبري اليوم لتهنئة الفنانة سميرة أحمد لتكريمها في دورة هذا المهرجان.

وحرص عدد من الفنانين علي حضور خفل افتتاح الدورة ٧٠ من مهرجان المركز الكاثوليكي منهم، احمد عبد العزيز وزوجته الكاتبة دينا شرف الدين، غادة رجب وزوجها، الهام شاهين، المخرج مجدي أحمد علي.

ويشهد الحفل تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل افتتاح المهرجان، على أن تتسلم هذا التكريم ابنتيهما الفنانة دنيا سمير غانم، ومن المفارقة الغريبة أن ذكرى وفاة الفنان سمير غانم الأولى تحل بنفس يوم تكريمه بالمهرجان.

وتشكلت لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة المخرج على إدريس وعضوية كل من الفنانة إلهام شاهين، الفنانة بشرى، الفنان أحمد سلامة، مدير التصوير أحمد عبد العزيز، المونتيرة داليا الناصر، السيناريست أشرف محمد، والناقد الفني مجدي الطيب، قد اجتمعت في وقت سابق في نهاية شهر يناير الماضي على مدار يومين لمشاهدة الأفلام المشاركة في هذه الدورة، وتحديد جوائز المهرجان.

يتنافس بالمهرجان هذا العام خمسة أفلام من أصل ثمانية وعشرين فيلماً عُرضت تجارياً أو عبر المنصات عام 2021، والأفلام المشاركة هي: فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، فيلم "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين، فيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، فيلم "ريتسا" للمخرج أحمد يسرى.