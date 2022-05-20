شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تتسلم تكريم والديها من مهرجان المركز الكاثوليكى وتنعى سمير صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما بدورته الـ70، فيلما تسجيليا بعنوان "لمسة وفاء" يتناول سيرة الفنانين سمير غانم ودلال عبد العزيز وحضر ابنتهما دنيا سمير غانم لاستلام تكريم والديها، وشكرت المهرجان وطلبت من الحضور الدعاء لوالديها كما حرصت علي نعي الفنان سمير صبري.

وبدأ حفل افتتاح الدورة الـ 70 من مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال تحت شعار "سبعون عامًا من العطاء" والمقام بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، بالوقوف دقيقة حداد على الفنان سمير صبري بعد وفاته.

وأوضح الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي المصري للسينما، أنه كان من المقرر أن يحضر الفنان سمير صبري اليوم لتهنئة الفنانة سميرة أحمد لتكريمها في دورة هذا المهرجان.

وحرص عدد من الفنانين علي حضور حفل افتتاح الدورة 70 من مهرجان المركز الكاثوليكي منهم، أحمد عبد العزيز وزوجته الكاتبة دينا شرف الدين، غادة رجب وزوجها، الهام شاهين، المخرج مجدي أحمد علي.

ويشهد الحفل تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز خلال حفل افتتاح المهرجان، على أن تتسلم هذا التكريم ابنتيهما الفنانة دنيا سمير غانم، ومن المفارقة الغريبة أن ذكرى وفاة الفنان سمير غانم الأولى تحل بنفس يوم تكريمه بالمهرجان.

وتشكلت لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة المخرج على إدريس وعضوية كل من الفنانة إلهام شاهين، الفنانة بشرى، الفنان أحمد سلامة، مدير التصوير أحمد عبد العزيز، المونتيرة داليا الناصر، السيناريست أشرف محمد، والناقد الفني مجدي الطيب، قد اجتمعت في وقت سابق في نهاية شهر يناير الماضي على مدار يومين لمشاهدة الأفلام المشاركة في هذه الدورة، وتحديد جوائز المهرجان.

يتنافس بالمهرجان هذا العام خمسة أفلام من أصل ثمانية وعشرين فيلماً عُرضت تجارياً أو عبر المنصات عام 2021، والأفلام المشاركة هي: فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان، فيلم "للإيجار" للمخرج إسلام بلال، فيلم "المحكمة" للمخرج محمد أمين، فيلم "برا المنهج" للمخرج عمرو سلامة، فيلم "ريتسا" للمخرج أحمد يسرى.