أول تعليق من محمد ممدوح بعد تعرضه لحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الفنان محمد ممدوح، تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لحادث وصفه بأنه "بسيط".

وكتب ممدوح، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "جماعة أنا بخير مفيش أي حاجة، والحادث كان بسيط مش أليم ولا حاجة، وده الكلام اللي خرج مني بس حد خانه التعبير ووصل الخبر للصحافة بالطريقة دي".

أضاف: "شكرا لكل الناس اللي بعتتلي تطمن عليا، وبعتذر مره تانية للمركز الكاثوليكي للسينما عن عدم حضوري حفل الافتتاح".

وكرمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 70، الفنان محمد ممدوح، عن دوره في مسلسل "خلي بالك من زيزي" لعام 2021.

وكشفت مقدمة حفل الافتتاح الإعلامية لميس سلامة، عن اعتذار محمد ممدوح عن حضور الحفل وتسلم تكريمه، بسبب تعرضه لحادث أليم، وفقا لقولها.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، لـ"الخليج 365" عن حالة محمد ممدوح: "تواصلت معه هاتفيا، وأخبرني أنه بخير والحمد لله، وقالي أنا بطمن الناس عليّا، واكتفى بذلك".

وانطلق اليوم الجمعة، حفل افتتاح الدورة 70 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، والذي يشهد توزيع التكريمات على نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة، ومنح جوائز عن الأعمال الدرامية لعام 2021.

ويحمل الحفل شعار "سبعون عاماً من العطاء"، وذلك لدور المركز ورسالته الإنسانية والفنية على مدار سبعين عاماً منذ بدء نشاطه ومهرجانه السنوي، ويشهد الحفل تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.