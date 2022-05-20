دنيا سمير غانم في المهرجان الكاثوليكي: افتكروا بابي ومامي في دعائكم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على تسلم تكريم والديها الراحلين النجم الكبير سمير غانم وزوجته النجمة دلال عبدالعزيز، من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في افتتاح دورته الـ70.

وقالت دنيا، في كلمتها عقب تسلم التكريم: "أنا بشكركم جدا جدا، بشكر الأب بطرس وبشكركم كلكم على التكريم الجميل ده، وبعزي الوطن العربي وأعزي نفسي في أستاذ سمير صبري الفنان الراقي المثقف، كلنا بنحبه وبنقدر فنه وأعماله، وأخيرا بشكركم جدا، ودايما افتكروا بابي ومامي في دعائكم، وشكرا جدا".

وانطلق اليوم الجمعة، حفل افتتاح الدورة 70 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، والذي يشهد توزيع التكريمات على نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة، ومنح جوائز عن الأعمال الدرامية لعام 2021.

ويحمل الحفل شعار "سبعون عاماً من العطاء"، وذلك لدور المركز ورسالته الإنسانية والفنية على مدار سبعين عاماً منذ بدء نشاطه ومهرجانه السنوي، ويشهد الحفل تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.