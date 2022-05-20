تعرض الفنان محمد ممدوح لحادث أليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كرمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 70، الفنان محمد ممدوح، عن دوره في مسلسل "خلي بالك من زيزي" لعام 2021.

وكشفت مقدمة حفل الافتتاح الإعلامية لميس سلامة، عن اعتذار محمد ممدوح عن حضور الحفل وتسلم تكريمه، بسبب تعرضه لحادث أليم، وفقا لقولها.

وانطلق اليوم الجمعة، حفل افتتاح الدورة 70 من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، والذي يشهد توزيع التكريمات على نجوم الفن الذين أثروا الحياة الفنية بالكثير من الأعمال المميزة، ومنح جوائز عن الأعمال الدرامية لعام 2021.

ويحمل الحفل شعار "سبعون عاماً من العطاء"، وذلك لدور المركز ورسالته الإنسانية والفنية على مدار سبعين عاماً منذ بدء نشاطه ومهرجانه السنوي، ويشهد الحفل تكريم خاص لاسم الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز.