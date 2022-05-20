مهرجان الإسكندرية السينمائي يحتفي بالراحل سمير صبري في دورته الـ 38

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت إدراة مهرجان الإسكندرية السينمائي، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن احتفائه بالفنان القدير سمير صبري في دورته الـ 38، عقب رحيله عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة 20 مايو 2022.

وجاء في البيان الصادر من مهرجان الإسكندرية السينمائي، الآتي: "الإسكندرية السينمائي يحتفي بالفنان الراحل سمير صبري في دورته الثامنة والثلاثين التي تقام خلال الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر القادم في حفل افتتاح المهرجان الذي يقام بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدورة تحمل اسم الفنان الكبير محمود حميدة".

وتوفي الفنان الكبير سمير صبري بعد صراع مع المرض، وأكد خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه تعليمات برعاية الفنان سمير صبري وعلاجه على نفقة الدولة.

الفنان سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة، أبرزها: (البحث عن فضيحة، الأخوة الأعداء، جحيم تحت الماء، شنبو في المصيدة) وغيرها.

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