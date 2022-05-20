وفاة الفنان تيسير عطية عن عمر يناهز 71 عاماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

توفي الفنان الأردني تيسير عطية، مساء اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 71 عاماً إثر جلطة دماغية لم تمهله أكثر من 24 ساعة بعد نقله إلى المستشفى.

تيسير يعقوب محمود عطية من مواليد 1951، وحصل على البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية بالعاصمة المصرية القاهرة عام 1976.

وعمل تيسير يعقوب في التلفزيون الأردني من خلال مسلسلات عدة، منها: أبو جعفر المنصور، المناهل، شجرة الدر، الخنساء، حدث في المعمورة، الطواحين، القرار الصعب، عروة بن الورد" وغيرها.

وكان ظهوره الأخير على الشاشة من خلال مسلسل "أبو جعفر المنصور" عام 2008.