داود حسين ينشر صورا مع سمير صبري وهذا ما قاله عنه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان داود حسين صورًا تجمعه بالفنان الراحل سمير صبري، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونعى داود، الراحل سمير صبري، وعلّق: "خالص العزاء للوسط الفني والجمهور الفني في مصر والوطن العربي بوفاة النجم سمير صبري، إلى جنات النعيم بإذن الله، الفاتحة على روحه الطاهرة".

وتوفي الفنان الكبير سمير صبري بعد صراع مع المرض، وأكد خبر الوفاة الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365".

الفنان سمير صبري قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة، أبرزها: (البحث عن فضيحة، الأخوة الأعداء، جحيم تحت الماء، شنبو في المصيدة) وغيرها.