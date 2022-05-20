برامج سمير صبري.. نجوم الفن العربي على شاشة التليفزيون المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

بدأ النجم سمير صبري، مشواره منذ طفولته، حينما قدّمه جاره العندليب عبد الحليم حافظ، لرئيس الإذاعة عبد الحميد الحديدي، آنذاك، ثم للفنانة لبنى عبد العزيز، ليظهر معها في برنامج "ماما لولو" بركن الطفل الإنجليزي، ويحصل على أجر 50 قرشا.

الطفل حينما كبُّر وانطلق في عالم التمثيل، لم يتخلى عن مشواره الإعلامي، وقدّم في حياته العديد من البرامج الفنية المهمة، وبينها:

النادي الدولي

برنامج "النادي الدولي" ذائع الشهرة في تلك الحقبة الزمنية، على امتداد سبع سنوات من عام 1964 إلى 1971، وبدأ إذاعيا قبل أن يتحول إلى تليفزيونيا، وهو أحد أهم أعمال سمير صبري التي صنعت نجوميته، وليست السينما فقط، وظل يقدمه على شاشة التليفزيون المصري لسنوات، ومن بين ضيوفه في هذا البرنامج: "محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، نيللي، نور الهدى، نبيلة عبيد، نور الشريف، صفية العمري" وغيرهم.

هذا المساء

"هذا المساء" برنامج منوعات شامل، سهرة ممتعة في الهواء الطلق متعددة الفقرات المتنوعة من حوار وغناء واستعراض وفكاهة، بايقاع سريع ومرح، ومن بين ضيوفه في هذا البرنامج "فرقة المصريين، محمد ثروت، سهير الباروني، وردة، سناء جميل، صباح، فريد شوقي، وإلهام شاهين" وغيرهم.

بدون كلام

برنامج "بدون كلام" قدّمه سمير صبري بعد عدة سنوات من تقديم الفنان حسن مصطفى برنامج "من غير كلام" ثم تحول إلى "بدون كلام" منذ بداية التسعينيات إلى عام 1994، قبل أن يقدمه "سمير" في رمضان 1995، وتعتمد فكرة البرنامج على إخطار مقدم البرنامج اسم العمل الفني للنجم دون أن يعرف بقية المشاركين من النجوم، ثم يحاول النجم شرح اسم العمل بدون كلام مستخدما لغة الإشارة فقط، وقد شارك في البرنامج عشرات من نجوم الفن في مجالات مختلفة، وأخرجه مخرج الإعلانات الإنجليزي الشهير روب بانوكي.

كان زمان

برنامج من تقديم الفنان سمير صبري عام 1997، يسترجع خلاله ذكريات الفن الجميل، ومن بين ضيوفه في هذا البرنامج: "سمير أحمد، حسين فهمي، سمير غانم، شريفة فاضل، تحية كاريوكا، محمد فاضل، يسرا، أمينة رزق، أحمد راتب، هدى سلطان، كمال الشناوي، شكري سرحان، شفيق جلال، عدوية، سيمون، عاطف سالم" وغيرهم.

ورحل الفنان سمير صبري عن عالمنا ظهر اليوم الجمعة 20 مايو 2022، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عامًا، تاركا إرثا فنيا كبيرا، ومن أشهر أعماله السينمائي: "دموع صاحبة الجلالة"، "جحيم تحت الماء"، "حب وكبرياء"، "السلخانة"، "عالم عيال عيال" وغيرها.

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