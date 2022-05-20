عادل امام ينعي سمير صبري.. “مع السلامة يا صديقي”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 20 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - مايو - 2022 5:04 مساءً

نعى الفنان عادل إمام، الفنان سمير صبري، الذى توفي عن عمر ناهز الـ85 عاما خلال الساعات القليلة الماضية.

وكتب عادل إمام عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، قائلاً: “وداعا الفنان الكبير سمير صبري مع السلامة يا صديقي.. اللهم ارحمه واغفرله وادخله فسيح جناتك”.

هذا وقد توفى الفنان الكبير سمير صبري، اليوم الجمعة، داخل أحد فنادق القاهرة، عن عمر يناهز 85 عاما، وذلك بعد صراع مع مرض القلب، حيث رقد الفنان الكبير داخل أحد مستشفيات منطقة المهندسين خلال منتصف فبراير الماضى، حيث أكد المقربون منه أنه يعانى من مشكلة فى الصمام “الميترالى”، وأجرى حينها قسطرة في القلب.